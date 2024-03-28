هولندا تطرد لاجئًا تركيًا اغتصب البقرة "لورا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

رحلت السلطات الهندية رجل تركي إلى بلاده بعد القبض عليه بتهمة التحرش بإحدى الأبقار المتواجدة في الحديقة.

وحسب تصريحات مدير حديقة الحيوان، فقد قام الرجل بالتحرش بالبقرة التي تُدعى "لورا" عدة مرات وليس مرة واحدة.

واستند الرجل في اتهاماته إلى لقطات الكاميرا التي رصدت الرجل الذي يُدعى "م.أ" وهو يتحرش بالبقرة في الخفاء بين القش.

وبعد تقدم مدير حديقة الحيوان بشكوته، اعتقلت الشرطة الهولندية الرجل التركي مدة 4 أسابيع ثم قامت بترحيله إلى بلاده.

من جهته علق الصحفي التركي إبراهيم حسك أوغلو على الحادثة عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا إن المتهم بفعل الحادث لم يتلق أي عقاب على فعلته، مشيرًا إلى معاناة البقرة "لورا" من اضطرابات في التعامل مع الناس.