الدفاع المدني: شهداء الامس لا ينتمون الى الدفاع المدني كجهاز من أجهزة وزارة الداخلية والبلديات

اشارت المديرية العامة للدفاع المدني، الى ان "أحد المواقع الالكترونية نشر خبرا ينسب فيه الى المديرية العامة للدفاع المدني نعي شهداء العدوان الإسرائيلي على طريق القدس".
واوضحت في بيان، ان "الذين استشهدوا بالإمس لبنانيون مأسوف على شبابهم ومقدرة تضحياتهم في سبيل الواجب الانساني، لكنهم لا ينتمون الى الدفاع المدني كجهاز من أجهزة وزارة الداخلية والبلديات، وهي تهيب بمختلف وسائل الاعلام والتواصل تقصي الأخبار منها مباشرة تفاديا" لأي التباس".
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