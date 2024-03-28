وفاة النائب والوزير الأسبق فؤاد السعد

غيّب الموت الوزير والنّائب الأسبق في كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" فؤاد راجي السعد.
يُذكر أنّ السّعد من مواليد 3 نيسان 1941- عين تراز- قضاء عاليه، أتمّ دروسه الجامعيّة في جامعة القديس يوسف في بيروت (1960-1 964)، وهو مجاز في الحقوق الفرنسيّة واللّبنانيّة، مجاز في العلوم السّياسيّة ومجاز في التّاريخ والجغرافيا (كلية الآداب الفرنسية). تسجّل في نقابة المحامين في تموز 1964، ومارس مهنة المحاماة منذ ذلك التّاريخ، وعُيّن نائبًا عن الشّوف في 7 حزيران 1991، وانتخب عضوًا في لجان الإدارة والعدل والخارجيّة والتّربية.
كما انتُخب السّعد نائبًا عن دائرة عالية في 30 آب 1992، وانتخب عضوًا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما أُعيد انتخابه نائبًا بتاريخ 27 آب 2000. وفي تشرين الأوّل 2000، عُيّن وزير دولة لشؤون الإصلاح الإداري.
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