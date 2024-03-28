انت الان تتابع خبر نقابة الفنانين تنعى رحيل الفنان المصور "ستار راشد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - النقابة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والأسى ننعى رحيل الفنان المصور ستار راشد والذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

الى ذلك، قسم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بوزارة الثقافة ذكرت، ببالغ الحزن والأسى تنعى دائرة السينما والمسرح متمثلة بمديرها العام جبار جودي وكوادرها كافة رحيل الزميل المصور السينمائي "ستار راشد"، الموظف في قسم السينما، والذي وافاه الأجل يوم أمس الاربعاء الموافق ٢٧/آذار / ٢٠٢٤ بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية.