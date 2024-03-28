انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة توضح "التباس" مقتل إرهابي لمرتين خلال عامين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، للسومرية نيوز، ان مقتل القيادي في داعش الإرهابي سمير النمراوي، تم بعملية استخبارية ونوعية دقيقة، مشيرا الى ان هذه المرة تم التأكد من مقتله.

وحول الإعلان السابق الذي تم في شباط 2022، أشار الى ان الإرهابي حينها تم قتله بضربة جوية مايعني ان ملامحه تشوهت، وحينها تم العثور على مستمسكات تعود للارهابي سمير النمراوي، واعتمادًا على ذلك تم اعلان مقتله، لكن هذه المرة تم تأكيد قتله وملامحه واضحة وتم التعرف عليه.