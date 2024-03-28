انت الان تتابع خبر تشكيل لجنة بشأن انتخاب قائممقام قضاء سنجار.. ما هي الشروط الترشيح (وثائق) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتأتي شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كالاتي:
1. أن يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون من أبناء القضاء بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيه بشكل مستمر لمدة لا تقل
عن عشر سنوات (الأخيرة) على ان لا تكون اقامته لأغراض التغيير الديمغرافي.
5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه .
6- ان لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون اخر يحل محله
7-ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي
8- ان تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات
1. أن يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها
4- ان يكون من أبناء القضاء بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيه بشكل مستمر لمدة لا تقل
عن عشر سنوات (الأخيرة) على ان لا تكون اقامته لأغراض التغيير الديمغرافي.
5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه .
6- ان لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون اخر يحل محله
7-ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي
8- ان تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات
كما تقرر تشكيل لجنة تتألف من المدرجة أسمائهم ومناصبهم أدناه لغرض فتح باب الترشيح الاستقبال طلبات المرشحين والنظر فيها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.