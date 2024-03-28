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تشكيل لجنة بشأن انتخاب قائممقام قضاء سنجار.. ما هي الشروط الترشيح (وثائق)

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بغداد - ياسين صفوان - وتأتي شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كالاتي:

1. أن يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون من أبناء القضاء بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيه بشكل مستمر لمدة لا تقل
عن عشر سنوات (الأخيرة) على ان لا تكون اقامته لأغراض التغيير الديمغرافي.
5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه .
6- ان لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون اخر يحل محله
7-ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي
8- ان تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات

كما تقرر تشكيل لجنة تتألف من المدرجة أسمائهم ومناصبهم أدناه لغرض فتح باب الترشيح الاستقبال طلبات المرشحين والنظر فيها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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