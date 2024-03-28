الأمم المتحدة حذرت من أن هايتي تشهد وضعا كارثيا

حذر مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، من أن "الوضع كارثي في هايتي التي تعمها الفوضى حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة"، مندداً بـ"استمرار وصول أسلحة الى البلاد".

وذكر تورك، في مقدمة تقرير جديد، أنه "من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق. وأدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، جاء في التقرير "قادت عوامل هيكلية وتخيلية هايتي إلى وضع كارثي، يتسم بعدم الاستقرار السياسي البالغ وبمؤسسات هشة للغاية".

وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.