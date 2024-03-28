الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن "تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي صدر الخميس".

ولا توجد أسماء مشهورة بين أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكان عباس كلف محمد مصطفى، وهو مستشاره منذ فترة طويلة، بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري.



وتعهد مصطفى، وهو اقتصادي مستقل سياسيا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة إعمار غزة.

والسلطة الفلسطينية تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وترفض إسرائيل الفكرة، قائلة إنها تعتزم الاحتفاظ بسيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة.