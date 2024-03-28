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الدوري الإسباني في خطر بسبب ميسي ورونالدو.. ماذا يحدث؟

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بغداد - ياسين صفوان - ويتصدر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفاً، حتى كتابة هذه السطور.

ويعتبر رصيد 16 هدفاً هو أقل عدد أهداف في تاريخ الدوري الإسباني، رغم تبقي 9 جولات على نهاية الموسم الحالي.


وفاز الأوروغواياني خورخي دا سيلفا لاعب ريال بلد الوليد في موسم 1983-1984، بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 17 هدفا، كأسوأ رصيد في تاريخ المسابقة على الإطلاق.

وحقق وليونيل ميسي مجموعة من الأرقام القياسية لهداف الدوري الإسباني خلال فترة منافستهما هناك، مع ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

ووصل ميسي إلى 50 هدفاً في موسم 2011-2012، بينما هز كريستيانو رونالدو الشباك 48 مرة خلال نسخة 2014-2015.

ومنذ رحيل ميسي عن الدوري الإسباني في 2021، تراجع رصيد الأهداف التي يسجلها الفائز بلقب "البيتشيتي" لأقل من 30.

وحقق الفرنسي كريم بنزيما بقميص ريال مدريد الجائزة في موسم 2021-2022 برصيد 27 هدفاً، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع في الموسم الماضي (23).

ويواجه بيلينغهام خطر تسجيل أقل عدد من الأهداف للاعب من ريال مدريد متوج بالجائزة على الإطلاق.

وسجل إيمليانو بوتراغينيو 19 هدفاً لريال مدريد في موسم 1990-1991، ليصبح صاحب أقل رصيد من الأهداف في تاريخ هدافي الدوري الإسباني من "الملكي".

ورغم البداية القوية لبيلينغهام، إلا أنه عانى في الفترة الأخيرة من غيابات عديدة بسبب الإصابات بما تسبب في خفض معدل أهدافه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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