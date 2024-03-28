عاجل.. الاحتلال يعتقل مواطنين شرق نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

واقتحمت قوة احتلالية مدخل البلدة القريب من الحاجز العسكري، وداهمت ناديًا للفروسية، واعتقلت مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن احتجزتهما لفترة.

وكان متحدث جيش الاحتلال الإسرائيل أفيخاي أدراعي، قال إن هناك متابعةً لعملية إطلاق النار الإرهابية التي وقعت في المنطقة الخاضعة لسيطرة لواء الأغوار الإقليمي هذا الصباح.

وأضاف أفيخاي، عبر حسابه، أن قائد المنطقة الوسطى وصل إلى ساحة العملية وأجرى تقييمًا أوليًا للوضع مع قائد اللواء، وتستمر قوات جيش الدفاع في عمليات التمشيط بحثًا عن المخرب.