لجنة التحقيقات الروسية تعلن تلقيها أدلة على وجود صلة بين منفذي هجوم موسكو وأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأربعاء، بأن لجنة التحقيقات تقول إنها حصلت على دليل يثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم قاعة الحفلات قرب العاصمة موسكو الجمعة الماضية.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، إنها تلقت أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين منفذي هجوم كروكوس والقوميين الأوكرانيين، مشيرة إلى توافر معلومات بشأن تسلم مرتكبي الهجوم الإرهابي بكروكوس مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا.

كذلك أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشتبه به متورط في "تمويل الإرهاب".

وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضي قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو إلى 143 شخصا، وفقا لقائمة التي نشرتها سلطات الدفاع المدني الروسية في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت في وقت سابق 140 قتيلا.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إنه لا يزال هناك 80 ضحية للهجوم يتلقون العلاج في مستشفيات بموسكو والمنطقة المحيطة بها، بينهم 6 أطفال.

وهناك أربعة مصابين في حالة حرجة.

يُذكر أن 4 مسلحين أطلقوا النار يوم الجمعة الماضي في قاعة الحفلات الموسيقية بكروكوس سيتي هول، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الأسوأ الذي تشهده روسيا منذ سنوات.

وتم اعتقال 11 شخصا حتى الآن، بينهم الأربعة المشتبه بأنهم قاموا بإطلاق النار، والذين تم تحديد هويتهم على أنهم من جمهورية طاجيكستان في آسيا الوسطى.

ويعتبر دخول المسلحين إلى المكان الذي كان مكتظا بآلاف الزوار، دون عوائق، فشلا خطيرا من جانب الأمن الروسي.