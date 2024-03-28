إيطاليا: حفرة ضخمة في روما تبتلع سيارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

ابتلعت حفرة ضخمة سيارتين أثناء وقوفهما في أحد الشوارع جنوب شرقي العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن الشرطة المحلية بحدوث انشقاق بالشارع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مما تسبب بحدوث حفرة عمقها نحو 10 أمتار وبقطر 10 أمتار.

وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو للحفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، فيما قالت خدمات الطوارئ إنه لم يكن هناك أشخاص في الشارع أثناء الحادث.

وهرعت قوات الشرطة المحلية ورجال الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث.