عذبها ساعتين حتى الموت.. الإعدام لقاتل طفلة عشيقته والمؤبد لوالدتها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لعامل، لاتهامه بقتل طفلة عشيقته بالضرب والتعذيب الوحشي، والسجن المؤبد لوالدتها.

أصدر الحكم المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

تعود وقائع القضية رقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوفاة طفلة ووجود شبهة جنائية.

كشفت التحقيقات أن المدعوة "س.هـ.ز"، تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحبت بناتها الثلاثة من بينهم الطفلة المجني عليها "س.ع.ج"، 6 سنوات، واستقرت بشقة في منطقة الهانوفيل.

وبحسب أوراق القضية، تعرفت المذكورة على المتهم "ع.أ.ع" عامل، وكان يتردد عليها بمنزلها، ويوم الواقعة اعتدى بالضرب على الطفلة طيلة ساعتين في أمام والدتها التي لم تتدخل لمنع المتهم من الاعتداء على طفلتها حتى فارقت الحياة.

وبحسب التحقيقات وضع المتهم مادة لاصقة "صمغ" على فم الطفلة ما أغلق مداخل الهواء عليها، واعتدى عليها ضربًا بالأيدي والأرجل في كافة أنحاء جسدها الهزيل، وضرب رأسها في الحائط.

وأضافت التحريات أن المتهم واصل حفلة تعذيبه للطفلة التي استمرت لساعتين بضربها بعصا خشبية انتزعها من أثاث المنزل وحزام جلد وعقرها بأسنانه في كافة أنحاء جسدها وأغرق رأسها في إناء كبير الحجم حتى توفيت.

ألقي القبض على المتهم ووالدة الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم والمتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.