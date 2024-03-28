الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر فعّال على بيع الأسلحة لهايتي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (دب أ)

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية في هايتي محذرة من أن الوضع "كارثي" بها، حيث تعمها الفوضى بعد قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات خلال العام الجاري.

ووفق ما أوردته قناة "فرانس 24" اليوم نددت الأمم المتحدة باستمرار وصول أسلحة إلى هايتي، وأعربت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يوم الثلاثاء عن قلقها خصوصا على 125 ألف طفل مهدّدين بسوء التغذية الحاد.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق، أدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية".

وتشهد هايتي التي كانت تعاني في الأساس أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء أرييل هنري.

وقدم هنري الذي طالما كان محور خلاف، استقالته في 11 مارس، ومنذ ذلك التاريخ، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة المجتمع الدولي إلى الإسراع في إعادة الأمن إلى هايتي وزيادة الدعم المالي لها.

ولم تموّل خطّة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لهايتي في 2024 بقيمة 674 مليون دولار سوى بنسبة لا تتعدّى 7 %.