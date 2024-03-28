كنائس بشري والوادي المقدس احتفالت برتبة الغسل في يوم "خميس الاسرار"

شهدت كنائس وأديرة منطقة بشري والوادي المقدس احتفالات رتبة الغسل في يوم "خميس الاسرار"، ففي كنيسة السيدة - بشري، احتفل النائب البطريركي العام على المنطقة ورعية زغرتا - اهدن، المطران جوزيف نفاع بالرتبة، وعاونه رئيس الديوان في الديمان الخوري خليل عرب، وكهنة الكنيسة الخوارنة سيمون طوق وبيار سكر وجوزيف سكر.

وألقى المطران نفاع عظة تناول فيها معنى المناسبة المتصلة بتأسيس سر الكهنوت المقدس، وشدد على "دور الكاهن في نشر كلمة الله، وفي خدمة المحبة، بخاصة تجاه الفئات الضعيفة المهمشة، وفي تعزيز روابط التعاون والوحدة بين المؤمنين".

ولفت الى أن "تعاظم دور الكاهن يواكب تعاظم التحديات التي نواجهها، تحديات تهدد شبابنا بالضياع وتهدد عائلاتنا بالتفكك، ولا سبيل لمواجهة هذه الأخطار إلا بالعودة الصادقة إلى ينابيعنا الروحية وقيمنا الأخلاقية، وهذه العودة سهلة متى قادها كاهن غيور ملتزم"، داعياً الكهنة "لكي يكون كل منهم مثلاً وقدوة في الخدمة والتضحي والتفاني والتجرد".

وفي سيدة قنوبين احتفل الخوري هاني طوق بالرتبة بمشاركة راهبات الدير الأنطونيات برئاسة الأخت جانيت فنيانوس.

واحتفل الخوري حبيب صعب بالرتبة في كنيسة مار دانيال في حدث الجبة، كما احتفل الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا بالرتبة في كنيسة مار رومانوس- حدشيت، واحتفل بالرتبة رئيس دير مار ليشع الأب جوزيف مسلم المريمي في كنيسة الدير. واحتفل الخوري أنطونيوس جبارة بالرتبة في كنيسة السيدة - حصرون.

وشددت عظات الكهنة والرهبان على أهمية "التجدد الروحي الكفيل باحداث تجدد إيجابي في العلاقات الإجتماعية والوطنية".