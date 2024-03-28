"سبوتنيك": عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأنّ "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف العاصمة دمشق". ولفتت إلى أنّ "الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي بعد محاولته استهداف المزارع المحيطة بمدينة "السيدة زينب"، جنوب العاصمة دمشق". وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل". هذا، وتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، فيما توجهت فرق الدفاع المدني والاطفاء إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار.

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