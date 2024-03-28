انت الان تتابع خبر واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "القطة السوداء" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عرضت الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم "بلاك كات" أو "القطة السوداء".

وقالت الوزارة في بيان أعلنت فيه عرض المكافأة: "مجموعة خدمة برامج الفدية بلاك كات (المعروفة أيضا باسم ألف في) أضرت بشبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، أفادت شركة "يونايتد هيلث" بأنها بدأت في تصفية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار، حيث أعادت خدماتها إلى الإنترنت بعد الهجوم السيبراني، الذي تسبب في اضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر فبراير.

وتلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة "يونايتد هيلث" كير دورا أساسيا في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية.