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حزب الله يقصف مواقع ومستعمرات محتلة بالأسلحة الصاروخية

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ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ومقر قيادة كتيبة ليمان ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 28-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث  ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية..‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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