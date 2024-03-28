حزب الله يقصف مواقع ومستعمرات محتلة بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ومقر قيادة كتيبة ليمان ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 28-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ومستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية..‏