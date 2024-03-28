عاجل.. الاحتلال يفعل نظام باتريوت الجوي بعد إطلاق صواريخ على غورين وشلومي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" للتصدي لهدف مشبوه عند الحدود مع لبنان، في غورين وشلومي بالجليل الغربي، وانفجر صاروخ اعتراضي في الجو ويجري التحقيق بالحادث.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط عدة صواريخ في غورين وشلومي بالجليل الغربي.

وأضافت وسائل إسرائيلية، أن هناك أضرار في مستوطنة جورين وشلومي بالجليل الغربي عقب إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

استهداف غورين وشلومي بالجليل الغربي

وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، و ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة ..

‏كما تم استهدف ‏ مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏

حزب الله يدعم الشعب الفلسطيني

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 28-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏