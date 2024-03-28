البيت الأبيض: نقلنا تحذيرًا للأمن الروسي وحاولنا منع الهجوم بموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إنه من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هو المسؤول الوحيد عن هجوم قاعة الحفلات في موسكو.

وأكد كيربي أن واشنطن نقلت تحذيرا لأجهزة الأمن الروسية وسعت لمنع هجوم قاعة الحفلات في موسكو وروسيا تعلم ذلك، موضحا أن التحذير الأمريكي الأخير كان واحدا من بين عدة تحذيرات نقلتها واشنطن لروسيا بشأن تهديدات متعددة.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأربعاء، بأن لجنة التحقيقات تقول إنها حصلت على دليل يثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم قاعة الحفلات قرب العاصمة موسكو الجمعة الماضية.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، إنها تلقت أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين منفذي هجوم كروكوس والقوميين الأوكرانيين، مشيرة إلى توافر معلومات بشأن تسلم مرتكبي الهجوم الإرهابي بكروكوس مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا.

كذلك أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشتبه به متورط في "تمويل الإرهاب".

وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضي قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو إلى 143 شخصا، وفقا لقائمة التي نشرتها سلطات الدفاع المدني الروسية في وقت متأخر أمس الأربعاء.