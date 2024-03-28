بلجيكا.. اعتقال 22 شخصا وسط تصاعد التوترات بين ذوي الأصول التركية والكردية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)

ألقت الشرطة في مدينة جنت البلجيكية القبض على 22 شخصا مساء أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوترات بين السكان من ذوي الأصول التركية والكردية.

وأبلغت مصادر في الشرطة وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن عمليات الاعتقالات جاءت بعد تحطيم نوافذ مخبز كردي، كما تعرض مقهى للتخريب بالمثل أمس الأول الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، اليوم الخميس إنه بعد الهجوم على المخبز: "تمكنا من التدخل بسرعة ووضعنا 22 من زعماء العصابات قيد الحجز الإداري".

وذكرت وكالة بلجا أنه تم القبض على المشتبه بهم – نصفهم من القصر – وبحوزتهم أسلحة مثل السكاكين وزجاجات المولوتوف.

وقالت شرطة جنت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاضطرابات بين المجموعتين ليست معتادة في جنت، مشيرة إلى أن الحوادث التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء كانت غير معتادة.

ويُذكر أن الأكراد هم مجموعة عرقية منتشرة عبر منطقة متجاورة في الغالب تغطي أجزاء من تركيا وسوريا والعراق وإيران. وكثيرا ما كانت الهوية الوطنية الكردية مصدرا للاحتكاك مع شعوب وحكومات تلك البلدان.