مدير مكتب منظمة العمل الدولية: نهدف لدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة العمل، مقدماً الشكر والتهنئة للوزارة على إصدار الدليل الارشادي لمفتشي الوزارة وعلى جهودها الحثيثة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة وتحسين بيئة العمل.

وأضاف "أوشلان"، خلال انطلاق مؤتمر إطلاق الدليل بشأن التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل، أن صدور هذا الدليل يُعد ثمار التعاون بين الوزارة والمنظمة والذي له أهمية بالغة في توفير أداة للتفتيش ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

ونوه مدير منظمة العمل الدولية، إلى أن المنظمة مستمرة في الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم لها ولمفتشي العمل ليقوموا بدورهم بتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل؛ لمحاربة ومناهضة العنف والتحرش للمرأة في العمل ودعم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة اقتصاديا.

وانطلق اليوم، مؤتمر إطلاق الدليل الارشادى لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل.

ويأتي هذا الدليل بعنوان "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" في إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين في العمل.

ومن أهم المشروعات الذي يهدف إلى تنفيذها، "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل والانتقال العادل في مصر، ويتماشي مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.