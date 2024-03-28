العدل الدولية: تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، عن "تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير"، بشأن الوضع في غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولفتت إلى أنّ "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع"، موضحة أنّ "على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".

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