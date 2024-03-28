"النشرة": توقيف داني الرشيد على الحدود اللبنانية السورية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن توقيف مستشار المدير العام للأمن الدّولة اللّواء ​طوني صليبا داني الرشيد على الحدود اللبنانية السورية.

ولفت إلى معلومات تفيد بأنّ الرشيد قام بتسليم نفسه للأمن العام.

يأتي ذلك بعد فرار الرشيد من سجن أمن الدولة، وهو مدير مكتب الوزير السّابق ​سليم جريصاتي​ ومستشار المدير العام للأمن الدّولة اللّواء ​طوني صليبا.