الأبيض اختتم لقاءاته مع مدراء المستشفيات لشرح آلية الزيادات على التعرفات

اختتم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض لقاءاته مع مدراء المستشفيات لشرح آلية الزيادات الكبيرة التي طرأت على تعرفات التغطية الصحية، وذلك بلقاءين عقدهما في المستشفى التركي بصيدا مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية.

وأشار الأبيض، إلى أن "تأمين مصلحة المريض يبقى الهدف الأساسي من الزيادات التي تضمنتها موازنة العام الحالي"، مشددا على "حتمية عدم قبض أي فروقات إضافية بحجة الأوضاع المالية الراهنة لأن الزيادات التي طرأت على التعرفات مدروسة بشكل أنها تحقق العدالة للمستشفيات كما للأطباء الذين ينطبق عليهم أيضا مبدأ عدم قبض فروقات، لأنهم سيقبضون بموجب الزيادات الجديدة أتعابا عادلة توازي الأعمال الطبية وفي مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر".

ورأى أن "إسراع المستشفيات في عمليات الفوترة سيساعدها على قبض مستحقاتها بسرعة أكبر"، مؤكدًا أن "الوزارة تقوم بمكننة عملية الفوترة من أجل تسريع إعطاء الحقوق المالية".

وتوجه إلى المستشفيات الحكومية مشددا على "وجوب أن تنعكس الزيادات تحسينًا لأوضاع الموظفين، وافتتاحا لأقسام طبية جديدة"، لافتا إلى أن "الوزارة ماضية قدما في دعم هذه المستشفيات وزيادة العمل فيها".