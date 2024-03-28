شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: تحطم طائرة عسكرية روسية في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس منطقة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، إن طائرة عسكرية روسية تحطمت في البحر الأسود اليوم الخميس.

وأضاف ميخائيل رازفوزاييف، الذي عينته روسيا على المنطقة، أن الطيار خرج بسلام وتمكن رجال إنقاذ من الوصول إليه، مضيفًا أن الحادث لم يتسبب في أضرار مدنية.

وفي وقت سابق، أفادت قنوات روسية على منصة "تيليجرام" بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35" تحطمت بالقرب من مدينة سيفاستوبول، ولم يتضح سبب الحادث بعد.

