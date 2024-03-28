ارتفاع حصيلة ضحايا حادث جسر بالتيمور

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأميركية إنه تم انتشال جثتي اثنين من العمال الذين فقدوا عندما انهار جسر في بالتيمور بعد اصطدام سفينة شحن به. واصطدمت سفينة شحن بأحد أعمدة الدعم لجسر فرانسيس سكوت كي المكون من أربع حارات في بالتيمور /حوالي 62 كيلومترا شمال شرق واشنطن/ حوالي الساعة 0130 صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) صباح الثلاثاء، مما تسبب في انهياره.

وقال رولاند بتلر من شرطة ولاية ماريلاند إن غواصين عثروا صباح الأربعاء على شاحنة صغيرة حمراء على عمق حوالي 7 أمتار وعثروا على جثتي ضحيتين عالقتين في السيارة. وتم التعرف عليهما، ورجحت السلطات بعد ظهر يوم الثلاثاء وفاة ستة من عمال البناء الذين فقدوا عندما انهار الجسر.