الأمن الطاجيكي يعتقل جميع أقارب أحد إرهابيي هجوم "كروكوس"

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقل الأمن الطاجيكي في إطار التعاون مع الأمن الفدرالي الروسي جميع أقارب الإرهابي فريدون شمس الدين الضالع في اعتداء مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو مؤخرا.

وأكدت صحيفة "آسيا+" أن قوات الأمن الطاجيكي اعتقلت جميع أفراد عائلة فريدون بمنزلهم الذي يقع على بعد 25 كيلومترا من العاصمة دوشنبه.

وأكدت زوجة عم الإرهابي للصحيفة أن والدي المتهم وشقيقه وزوجته بين المعتقلين.

وفي روسيا، أعلنت السلطات ترحيل شقيقة فريدون، لتسجيلها إقامته لديها في شقتها بغية تشريع وجوده في روسيا بصفته أجنبيا.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" مساء يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وحسب أحدث بيانات رسمية نشرت أمس الأحد، فقد بلغ عدد القتلى 143 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت السلطات عن اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي، بينهم 4 إرهابيين شاركوا فيه بشكل مباشر.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين.

وجاء في بيان نشر على قناة "تليغرام" التابعة للجنة التحقيق: "النتائج الأولية للتحقيق تؤكد بشكل كامل الطبيعة المخططة لأعمال الإرهابيين والإعداد الدقيق والدعم المالي من منظمي الجريمة، ونتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوذتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت لجنة التحقيق، البيانات التي تفيد بأن منفذي الهجوم الإرهابي تلقوا مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا.

وتمكن المحققون من توقيف مشتبه به آخر متورط في تمويل مخطط الهجوم الإرهابي، وستطلب لجنة التحقيق من المحكمة إلقاء القبض عليه.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود الأثر الأوكراني.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 143 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.