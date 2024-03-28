ألمانيا تنشر قائمة جديدة بالأسلحة التي تعتزم إرسالها إلى كييف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت برلين عن قائمة جديدة بالأسلحة التي تعتزم إرسالها إلى كييف، والتي تشمل قذائف المدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار وقاذفات القنابل اليدوية.

ونشرت الحكومة الألمانية على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة، وتشمل حزمة المساعدات الجديدة 18 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مليمترا، وذخيرة لدبابات "Leopard 2A6"، و14 مركبة للطرق الوعرة، و14 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Vector"، و30 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "RQ-35 Heidrun"، و5 أنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، و180 نظام كشف للطائرات المسيرة، وأكثر من ألفي قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، و24 ألف قذيفة عيار 40 مليمترا.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة 6 مركبات مدرعة من طراز "Wisent 1"، ومركبتين لمد الجسور، و9 أنظمة للكشف عن الألغام، و330 جهاز رؤية ليلية، و6 مركبات للتزود بالوقود.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، وخصصت برلين حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكرياً أو قدمت التزاماً بصرف نفقات مستقبلية بمبلغ يقرب من 28 مليار يورو.

على جانب آخر، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير.

وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" نقلا عن زيلينسكي، قوله: "غير مستعدين (الجيش الأوكراني) للدفاع ضد هجوم روسي كبير جديد متوقع في الأشهر المقبلة”. ولم يتم نشر النص الكامل أو الفيديو بعد، وأضاف زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا "لم يعد لديها مدافع تقريبًا".

وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.

وكما ذكرت صحيفة "موندو" نقلاً عن مسؤول عسكري أوكراني، فإن كييف ستخسر إذا لم تتلق أوكرانيا ذخيرة من الغرب في المستقبل القريب.

بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تزويد أوكرانيا بالموارد المالية الكافية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري في الصراع مع روسيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

المدرعات الأمريكية والبريطانية

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.