إعلام عبري: الجيش أجرى مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى اليوم مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال مع لبنان.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن التمرين العسكري تمحور حول السيناريوهات المختلفة وخطط الجيش لحرب شاملة مع لبنان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن التمرين كان مفاجئا وبأمر من رئيس الأركان هارتسي هاليفي وشارك فيه سلاح الجو ووحدة الاستخبارات.

سبق وأن قال قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، أمس الأربعاء، إن إسرائيل في حالة حرب منذ نحو نصف عام وستواصل توجيه ضربات قوية لحزب الله لإجباره على التراجع.

وأكد جوردين على أن جيش الاحتلال عازم على تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة إلى مناطقهم بأمان.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش أقر برنامج تدريب هذا العام ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال، لافتا إلى أن عمق لبنان يتحول إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر.