إعلام عبري: مجلس الحرب ألغى اجتماعا لمناقشة صفقة تبادل الأسرى بسبب أزمة قانون التجنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، إلغاء اجتماع لمجلس الحرب كان مقررا لمناقشة صفقة تبادل الأسرى قبل نصف ساعة من انعقاده على خلفية أزمة قانون التجنيد.

وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد.

سبق وأن قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء، إن ادعاءات رسالة سكرتير الحكومة بشأن رفضه التعاون لحل قضية التجنيد كاذبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رسالة سكرتير الحكومة للوزراء، إن جالانت رفض التعاون مع جهود الحكومة لحل قضية التجنيد.

وهدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، قوله، إنه سيترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد أنه لن يؤيد مقترح قانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي مطلع مارس، دعا جالانت، إلى تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" لكنه أكد أنه لن يسمح بتقديم "قانون التجنيد" الهادف إلى إلزامهم بالخدمة العسكرية بالجيش، دون الحصول على موافقة جميع الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.