"غير دستورية".. مستشارة حكومة الاحتلال تطالب بمنع بن غفير من التدخل بتحقيقات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، إنه يجب إلغاء التعديل الذي يمنح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير صلاحية التدخل في تحقيقات الشرطة لأنه غير دستوري.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم المستشارة القانونية واتهمها بمحاولة تفكيك الحكومة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخصّ المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، وقرر عدم فرض القيود على دخول المصلين من القدس وداخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وتابعت القناة الـ 12 العبرية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي، قرر حرمان وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، من صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، بسبب الخوف من اشتعال الساحة في الضفة الغربية، وسيكون مجلس الحرب الإسرائيلي هو صاحب القرار بدلا منه.

ووفقا للقناة العبرية، فإن القرار جاء ذلك بعد ضغط كلا من الوزراء بيني جانتس وآيزنكوت وجالانت على نتنياهو، مطالبين بن غفير بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي. وتوجه الوزراء لنتنياهو وأوضحوا أنه في قضية متفجرة لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية وحسب القناة العبرية.