الجيش الإسرائيلي: قمنا بتمرين لسيناريوهات مختلفة في الشمال

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا قمنا بتمرين لسيناريوهات مختلفة في الشمال".

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "قوات الجيش تعمل في نطاق حي الأمل في قطاع غزة وتدمر الأنفاق"، موضحًا أنّ "استخدمنا 30 طنا من المواد المتفجرة لتدمير نفق يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه".

وحول أزمة التجنيد في الجيش، قال هاغاري: "نعمل على توسيع مصادر التجنيد".

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أجرى اليوم مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال مع لبنان".

بدورها، أكّدت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "التمرين العسكري تمحور حول السيناريوهات المختلفة وخطط الجيش لحرب شاملة مع لبنان"، موضحة أنّ "التمرين كان مفاجئًا وبأمر من رئيس الأركان هرتسي هاليفي وشارك فيه سلاح الجو ووحدة الاستخبارات".