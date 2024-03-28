انت الان تتابع خبر في البصرة.. العشرات يتظاهرون ضد رفع أسعار البنزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الخميس، تظاهرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

