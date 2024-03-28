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في البصرة.. العشرات يتظاهرون ضد رفع أسعار البنزين

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الخميس، تظاهرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات تظاهروا في العشار وسط البصرة رفضا لقرار رفع أسعار البنزين المحسن.

 

يشار الى أن الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء (26 آذار 2024) عزمها رفع سعر لتر البنزين المحسن من 650 ديناراً الى 850 ديناراً، والسوبر من 1000 دينار الى 1250 ديناراً ابتداءً من بداية شهر أيار المقبل.

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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