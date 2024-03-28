روسيا تشن ضربات على أهداف أوكرانية .. أوكرانيا تصد الهجمات

ياسر رشاد - القاهرة - زعمت روسيا، أنها شنت ضربات على أهداف بما في ذلك نقاط تخزين الطائرات بدون طيار، في حين ذكرت أوكرانيا في نفس اليوم أنها صدت هجمات روسية متعددة وشنت غارات جوية على المواقع الروسية.

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي هاجم نقاط تجميع وتخزين الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وصد الهجمات من اتجاهات متعددة مثل كوبيانسك ودونيتسك وأفدييفكا، وضرب الرادارات المضادة للمدفعية ومحطات قواعد الحرب الإلكترونية ومستودعات الذخيرة وأهداف أخرى.

كما اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية، عدة صواريخ أطلقها الجيش الأوكراني وأسقطت عدة طائرات بدون طيار.

وأضاف حاكم بيلغورود أوبلاست الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي في نفس اليوم، أن الولاية تعرضت لهجوم عدة مرات من قبل طائرات أوكرانية بدون طيار، مما أدى إلى إصابة أفراد.

في نفس اليوم ، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقريرا عن المعركة يفيد بأن الجيش الأوكراني شارك في عشرات المعارك مع الجيش الروسي على خط المواجهة.

الجيش الأوكراني

كما هاجم الجيش الأوكراني الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية الروسية، وضرب أهدافا مهمة مثل نظام الدفاع الجوي الروسي.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ، ذكر عمدة مدينة ميكولايف في أوكرانيا أن المدينة تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين روسيين، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، كما تضررت أربعة مبان سكنية وشركة في الهجوم.

وذكر التقرير أيضا أن عمدة خاركيف قال في نفس اليوم إن روسيا استخدمت صواريخ من العيار الكبير لمهاجمة المدينة لأول مرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18. عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 210 طائرة مسيرة أوكرانية، و21 قذيفة صاروخية لراجمات "هيمارس" و"فامبير" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الــ 24 ساعة الماضية 210 طائرة مسيرة أوكرانية و21 قذيفة صاروخية أطلقت من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة من طراز "هيمارس" و"فامبير.

وأشار البيان، إلى أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، قصف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة وتجمعات أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في 136 منطقة.

وأضاف البيان، لقد سيطرت القوات الروسية على مواقع متقدمة على جبهات دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 220 عسكرياً ودبابتين، مشيرًا إلى أن المعارك المضادة للبطاريات أدت إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز "إم 109" أميركي الصنع ومدفع هاوتزر طراز "إم 198" أميركي الصنع أيضاً ومنصة مدفعية ذاتية الحركة طراز "بي. زيد. إتش 2000" ألمانية الصنع وتدمير مخزن للذخائر المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وفي سياق متصل أكد قائد القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 10 طائرات مسيرة من أصل 13 من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل.

وكان الكرملين، قد أكد أن أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا بدون روسيا سوف تفشل.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية معرفة الأسباب التي تدفع المتطرفين لشن هجمات ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع تناولت فيه وكالات الأمن والاستخبارات الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي في “كروكوس”.

وأكد بوتين على أنه يجب على أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون العمل المشترك للحصول على إجابات حول عدد من الأسئلة المتعلقة بالحادث.

روسيا: ملتزمون بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ملتزمة بمهام وأهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ، إنه "بعد عشرين عاما يحافظ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 على أهميته بمثابة الوثيقة الدولية الشاملة الهادفة إلى التعاون ومساعدة الدول في ما يخص شؤون عدم الانتشار، وخاصة في اتخاذ إجراءات فعالة على المستوى الوطني لمنع وقوع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاله والمواد الخاصة بها في أيدي جهات غير حكومية.

وأشار إلى أن أهمية هذا الهدف "لا تقدر بثمن، بما في ذلك على خلفية استمرار وجود مخاطر الإرهاب الذي عانت منه بلادنا الأسبوع الماضي.