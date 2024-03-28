تفاصيل لقاء هنية ورئيس البرلمان الإيراني في طهران

ياسر رشاد - القاهرة - التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد قيادة الحركة، رئيس البرلمان الإيراني صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، حيث بحثا التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى والحرب الصهيونية العدوانية على قطاع غزة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني :" إن غزة أصبحت أملاً للأمة الإسلامية ولأحرار العالم مشيداً بتضحيات شعب غزة التي فاقت كل تصور".

واعتبر أن معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفا مهما في التاريخ السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني والمنطقة بل لأحرار العالم الذي ينظر إلى ما يجري بفخر واهتمام.

وأكد على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وحقوقه.

من جانبه استعرض رئيس الحركة مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني والتداعيات والاتجاهات المختلفة مشيداً بصمود شعبنا.

كما أشاد في الوقت نفسه بما يتم من إسناد للمقاومة من جنوب لبنان واليمن والعراق بما شكل متغيراً مهما في طبيعة المعركة الدائرة.

كما تطرق إلى مجريات جولات المفاوضات المتتالية مؤكداً أن الاحتلال يناور ويراوغ ويحاول أن يحقق بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه عبر الميدان.

على جانب آخر، وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مصر والأردن والمغرب وتركيا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المجلس في بيان اليوم، إن "احتمال وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود بعد أكثر من 5 أشهر من بدء الحرب في غزة مرتفع للغاية".

وأضاف أن "حماس ستحاول استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج خلال الحرب".

وتابع: "تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن "الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا الشمالية تعد أيضا هدفا رئيسيا للمتطرفين، حيث تكون المؤسسات الدينية والمجتمعية هدفا مفضلا في الأعياد والمهرجانات".

هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة

كما أكد المجلس أن "هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة من قبل المنظمات الجهادية العالمية لاستقطاب مهاجمين منفردين لاستهداف اليهود والإسرائيليين".

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "تركيا والمغرب والأردن ومصر هي وجهات يجب تجنبها في الوقت الحالي".

وأوضح المسؤول أن التحذير بالنسبة لمصر يشمل شبه جزيرة سيناء، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات بالنسبة للإسرائيليين الذين يسافرون خلال عيد الفصح.

ووفقا للمسؤول، فإن إسرائيل لا تفكر في إغلاق المعبر إلى مصر، لكنها ستفعل ذلك في حالة وجود تهديد محدد.

كما ناشد المسؤول، الإسرائيليين الذين سيسافرون إلى السويد في شهر مايو/أيار المقبل لحضور مسابقة "يوروفيجن 2024" الغنائية لإخفاء هوياتهم.