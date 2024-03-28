الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بالعدل الدولية: تعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة يشمل الأونروا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية زين دانجور، اليوم الخميس، إن الأمر الجديد يلزم إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضح دانجور في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن تعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة يشمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تمتثل لذا لا بد من ضغط حلفائها عليها.

وأكد دانجور أنه لا بد من اتخاذ إجراءات احترازية أخرى عبر مجلس الأمن الدولي.

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، إن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.

وأضافت العدل الدولية، أنه على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت العدل الدولية: "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.