بالصور والأسعار.. أعظم موبايل في العالم قاتل آيفون وسامسونج

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتسح هاتف هونر الرائد Honor Magic6 Pro، جميع منافسيه الكبار سواء سامسونج أو آيفون أو هواوي أو جوجل، وحطم جميع الأرقام القياسية، حسب تقارير مؤشرات الأداء والتقييم التي تجريها المنصات العالمية الموثوقة.

وحسب منصة dxomark الشهيرة، احتل Honor Magic6 Pro صدارة تصنيف أفضل الهواتف الذكية، في معظم عوامل التقييم، ففي التصوير حقق 158 نقطة، متفوقا على Huawei Mate 60 Pro+ الذي حقق 157 نقطة ومثلها أيضا لـ Oppo Find X7 Ultra و Huawei P60 Pro الذي حقق 156 نقطة، وآيفون 15 برو ماكس وآيفون 15 برو بـ 154 نقطة، وجوجل بكسل 8 برو بـ 153 نقطة.

وفيما يخص كاميرا السيلفي، جاء Honor Magic6 Pro في الصدارة أيضا، بـ 151 نقطة، متفوقا على هواتف آيفون جميعها.

وفي جودة الشاشة، اكتسح Honor Magic6 Pro هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy S24 Ultra، بفارق نقطتين كاملتين.

كما تفوق على الجميع أيضا في كفاءة البطارية، والمفارقة هنا أن هواتف هونر احتلت المراكز الخمسة الأولى في قائمة جودة البطارية.

يرجع السبب في تفوق HONOR Magic6 Pro، إلى دعمه بميزات الذكاء الاصطناعي الثورية، في التصوير خاصة، مثل ميزة الـ "Sportography " إلى باستخدام كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي، وتقنية AI Motion Sensing Capture وخاصية Magic Portal.

وتعد خاصية AI Privacy Call 3.0 ميزة ثورية فهي تعالج تسرب الصوت، وتوجهه مباشرة إلى أذنك، مما يضمن الحفاظ على سرية محادثاتك.

هونر طرحت من تلك السلسلة 4 إصدارات، الأول Honor Magic6 Pro بسعر 1100 يورو والثاني Honor Magic6 Pro بسعر 570 يورو، والثالث Honor Magic6 Ultimate بسعر 900 يورو والرابع Honor Magic6 RSR Porsche Design بسعر 1280 يورو.