"متكسروش قلب أمي كفايه هيتكسر في بُعدي".. النيابة تحقيق في وفاة رحاب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تجري النيابة الجيزة، التحقيق حول واقعة وفاة فتاة عشرينية عقب تناولها مادة سامة في منطقة البراجيل بالجيزة.

وتستمع النيابة العامة لأقوال أسرة الفتاة المتوفاة، فيما كلفت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

و أثار مقطع فيديو لم يتخطى 30 ثانية، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تد عى "رحاب" وهي تقول و صيتها الأخيرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة إثر تناولها مادة سامة في قرية البراجيل بالجيزة تفاعل مستخدمي وسائل الاجتماعي.

وقالت "رحاب" ـ المتوفاة ـ خلال الفيديو التى ظهرت فيه: "باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش .. وقولوا لإخواتي أن انتم كنتم أعز شئ في حياتي وفي وجودي ومماتي.. وبلغوا صحابي أنهم يقفوا على قبري وميصوتوش.. ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش .. متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي.. والعلم عند الله".