تقرير: ما يفوق 70% من الوحدات السكنية بغزة باتت غير صالحة للسكن

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

كشف تقرير فلسطيني رسمي اليوم الخميس، أن أكثر من 70% من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن بفعل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن إسرائيل استولت على نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الذي يصادف 30 مارس من كل عام إن إسرائيل دمرت أكثر من 31 ألف مبنى منذ السابع أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بتضرر حوالي 17 ألف مبنى بشكل كبير، فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها أكثر من 100 مبنى تابع للأمم المتحدة.

وقدر التقرير أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية.

وأشار إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأراضي الزراعية ليجعل من القطاع مكاناً غير قابل للعيش.

ووفق التقرير فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمرت وهدمت ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس الشرقية، بالإضافة لإصدار 1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2023 بلغ 50526 دونما مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.

وأفاد التقرير بأن الاحتلال أصدر العام الماضي 32 أمراً بوضع اليد على حوالي 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونماً.

وبشأن المستوطنات والقواعد العسكرية فقد بلغت في نهاية العام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و188 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي).

وفيما يتعلق بعدد المستوطنين فقد بلغ 745467 مستوطنا في نهاية العام 2022، أغلبهم يسكنون القدس بواقع 336272 (يشكلون ما نسبته 45.1% من مجموع المستعمرين) والبقية يتوزعون على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير فإن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل حوالي 23 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن العام 2023 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات حيث صادقت سلطات الإسرائيلي على العديد من المخططات الهيكلية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية العام 2023 حوالي 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في إسرائيل، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية.