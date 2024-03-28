قبرص: ميناء المساعدات المؤقت بغزة سيكون جاهزًا في أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الخميس، نقلا عن وفد أمريكي إن الميناء المؤقت الذي أعلنت الولايات المتحدة عن إنشائه على ساحل قطاع غزة المدمر لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين قد يبدأ تشغيله في أبريل المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي وشركاءه سيقيمون رصيفا عائما قبالة غزة المغلقة، حيث يعتبر الوضع الإنساني كارثيا بعد مرور أكثر من 5 أشهر من القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وسيتألف الميناء بشكل أساسي من رصيف مؤقت يسمح بمئات الشاحنات الإضافية المحملة بالمساعدات كل يوم، إذ لا يوجد في غزة نفسها ميناء كبير يستوعب ما يكفي لسفن الشحن الأكبر حجما.

وفي البداية، كان من المقرر الانتهاء من الرصيف، الذي يتم بناؤه من قبل الجيش الأمريكي، بحلول بداية مايو المقبل.

وقال خريستودوليديس لمحطة الإذاعة القبرصية "ريك"، إن الإنشاء المبكر للميناء سيساهم في "زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".