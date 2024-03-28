مسؤول عسكري سوري: إسرائيل تقصف مبنى سكنيًا في ريف دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم الخميس، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقال المصدر المقرب من القوات الحكومية السورية إن القصف الصاروخي استهدف مزرعة في بلدة البهدلية قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، وإن سيارات الإسعاف نقلت عدداً من الأشخاص إلى المستشفيات.

من ناحية أخرى أصيب ضابط في الجيش السوري وشخصان آخران في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة عرطوز جنوب دمشق أيضا.