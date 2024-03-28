"القسام": فجرنا منزلا مفخخا بقوة صهيونية وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى في خان يونس

أعلنت كتائب القسام، في بلاغ، أن "مجاهدينا استهدفوا دبابة ميركافا وجرافة بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في القرارة بخان يونس".
وفي بلاغ آخر، كشفت أن "مجاهدينا فجروا منزلا مفخخا بقوة صهيونية راجلة وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى بالقرارة شمال خان يونس"، موضحة أن "مروحية صهيونية هبطت لإجلاء جرحى القوة الراجلة في القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة".
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