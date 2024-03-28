المطران معوّض ترأس رتبة الغسل في كنيسة مار مارون- كسارة

احتفل راعي أبرشية زحلة المارونيّة المطران جوزف معوّض بالقدّاس الإلهي وترأس رتبة الغسل في كنيسة مار مارون في كسارة مساء الخميس، وقد عاونه الأب شربل نبهان، وذلك بحضور حشد من المؤمنين.
هذا، وتمّ صمد القربان بعد القدّاس مباشرة.
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