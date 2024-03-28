المطران شربل عبدالله ترأس رتبة الغسل في كنيسة سيدة البحار - صور

ترأس رئيس أساقفة صور للموارنة المطران شربل عبد الله رتبة خميس الغسل في كنيسة سيدة البحار في صور وعاونه الاب يعقوب صعب في حضور حشد من المؤمنين من ابناء صور والجوار. وبعد غسل ارجل 12 طفلا، القى المطران عبد الله عظة تناول من وحي المناسبة، مؤكداً أنه "يجب علينا ان نعترف امام الرب بخطايانا وان نتصالح مع انفسنا ونتواضع، لان التوضع من اهم الأشياء في حياتنا"، مشددا على ان "المسيح هو السلام وسلامنا وهو رحمة وانه يفرح بنا عندما نعترف بخطايانا".

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