الجيش: دهم منازل مطلوبين وتوقيف 3 أشخاص في بلدة مرياطة - زغرتا

أعانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "على أثر إشكال وقع في بلدة مرياطة – زغرتا تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنين (ز.ا.) و(ح.ش.) و(ب.ا.) وضبطت سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
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