جريصاتي: كفانا تهجما في هذه الأزمنة الرديئة على ما تبقى من هيبة دولتنا والأخطار تحدق بها

اشار الوزير السابق سليم جريصاتي، في تصريح له، الى أنه "كفانا تهجما في هذه الأزمنة الرديئة على ما تبقى من هيبة دولتنا والأخطار تحدق بها، والمقصود الانقضاض على قادة اجهزتنا الأمنية على غرار ما يحصل راهنا مع المدير العام لامن الدولة لمجرد فرار موقوف من سجن ، في حين ان التحقيق جار بإشراف قضاة نأتمنهم على الرخيص والغالي".

ورأى جريصاتي، أن "تصفية الحسابات الشخصية والحملات المسعورة والمأجورة على هذا الجهاز لن تفيد في حضرة قضاة من هذا الصنف من بلادي، لاسيما ان هذا الجهاز بالذات إستعاد الموقوف".