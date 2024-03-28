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روسيا تستخدم حق النقض لمنع إجراء يتعلق بكوريا الشمالية

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ابوظبي - سيف اليزيد - اسخدمت روسيا، اليوم الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وامتنعت الصين عن التصويت بينما صوت باقي أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 13، لصالح التجديد للجنة.
تراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الخمسة عشر عاما الماضية وتقدم تقارير مرتين سنويا إلى مجلس الأمن وتوصي بالقيام بعمل لتحسين تنفيذ الإجراءات.
وينتهي تفويض لجنة الخبراء الحالية في 30 أبريل 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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