أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عام

ارتفعت أسعار الذهب، متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ تشرين الأول 2022 بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض معدلات الفائدة الأميركية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 10:59 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2212.47 دولار للأونصة، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن ثمانية بالمئة وثاني زيادة فصلية على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2232.60 دولار.

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أميركية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.