قصف مدفعي إسرائيلي استهداف أطراف الوزاني والحمامص جنوبي لبنان

أفادت قناة "المنار" عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة الوزاني. هذا، واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي محيط الحمامص في جنوب لبنان. يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تطال المدنيين، تزامنًا مع الحرب على غزة.

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